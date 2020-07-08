Мишустин рассказал о принятых для сохранения занятости мерах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах, принятых для сохранения занятости. Во время видеообращения к участникам Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда глава кабмина отметил, что власти постарались максимально снизить затраты бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, пишет ТАСС.

В частности, предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов, организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса. Кроме того, подготовлен проект общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста экономики, пояснил он.

В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения, причем как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми. Как отметил Мишустин, коронавирус поставил перед рынком труда вызовы, которые требуют совместного убедительного ответа.

Ранее Мишустин заявил, что достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой. «Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал он.

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