Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.

В частности, Пескова спросили, верят в Кремле цифрам, что большое число жителей страны живут на 15 тысяч рублей в месяц. «Мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно», — пояснил он.

Песков добавил, что ликвидация бедности в стране является приоритетной задачей для правительства и президента.

Согласно исследованию «Росгосстрах Жизнь», доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента. Аналитики сравнивали данные с начала года, когда эпидемия еще не начиналась, с июнем. Каждый пятый респондент признался в значительном падении доходов за время пандемии, а каждый десятый сообщил о полной потере заработка.

6 июля в Росстате сообщили, что уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 миллионов граждан. Наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году.

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