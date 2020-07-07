Россияне рассказали о падении доходов

Россияне рассказали об уровне падения доходов из-за пандемии коронавируса. Треть граждан признались, что вынуждены были отказаться от трат на мелкие удовольствия из-за кризиса. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование «Росгосстрах Жизнь».

Согласно данным опроса, доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента. Аналитики сравнивали данные с начала года, когда эпидемия еще не начиналась и с июнем, когда начали снимать карантинные ограничения.

Каждый пятый респондент признался в значительном падении доходов за время пандемии. а каждый десятый сообщил о полной потере заработка. В то же время доля опрошенных с доходом более 100 тысяч рублей выросла с 1,8 до 2,1 процента. Опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее в июле в стране подсчитали уровень бедности. Согласно данным Росстата, среднее соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (уровень бедности) в России составило 1,65. В целом уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 миллионов граждан.

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