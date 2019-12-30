В России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс».

Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период. По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года. В связи с этим данные сравнивают с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.

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При этом показатель бедности с января по сентябрь текущего года зафиксирован на уровне 13,1 процента. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 0,1 миллиона человек , составив таким образом 19,2 миллиона граждан.

По данным агентства, минимальный уровень бедности был достигнут в 2012 году, после чего начал расти. После 2015-2016 годов показатель стал снижаться незначительными темпами. Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень бедности должен снизиться до 6,6 процента к 2024 году.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное неравенство и бедность. В этих вопросах в 2019 году практически не произошло улучшений, считает министр.

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