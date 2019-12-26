Названы ограничивающие рост российской экономики причины

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное неравенство и бедность. Он заявил об этом в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, российская экономика отстает от запланированной динамики по национальным целям развития. Он сказал, что в вопросах бедности и неравенства практически не произошло улучшения за 2019 год. Орешкин назвал это очень серьезной проблемой и добавил, что постоянно говорит о ней. По мнению главы Минэкономики, в 2020 году стоит обратить внимание на этот вопрос. Он назвал отсутствие прогресса в этой сфере негативным фактором, который влияет на рост экономики в долгосрочной перспективе.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития высказался об отмене налогов для малоимущих россиян. Он посчитал идею отмены НДФЛ для малообеспеченных семей позитивной для экономики страны.

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