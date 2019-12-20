Орешкин назвал три нерешенных вопроса между Москвой и Минском

В рамках Союзного государства Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.

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Полностью удалось согласовать позиции в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка, добавил он.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам беседы с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал о концептуальной договоренности по энергоносителям. По его словам, стоимость нефти в следующем году не будет превышать текущий уровень.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин назвал создание Союзного государства правильным решением. Он выразил уверенность в том, что стороны разрешат противоречия в рамках интеграционных процессов.

Ранее Лукашенко заявлял, что не подпишет документы, которые будут идти вразрез с интересами Белоруссии. Он также высказывал негодование относительно того, что российская сторона якобы часто меняет условия интеграции.

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