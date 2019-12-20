Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора

Москва и Минск за 20 лет существования Союзного договора не смогли выполнить многие его пункты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 декабря.

Вместе с тем российский лидер отметил и большие успехи в союзном строительстве. «Все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал он.

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Лукашенко в свою очередь согласился, что работы предстоит еще много, но указал и на большое достижение договора о Союзном государстве. «Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства», — пояснил президент Белоруссии.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин назвал создание Союзного государства правильным решением. Он добавил, что нужно продолжить добиваться ясности в интеграционных процессах.

Детали интеграции между станами обсуждаются уже больше года. Переговоры осложняет нефтегазовый вопрос. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня.

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