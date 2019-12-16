Белорусская оппозиция призвала россиян выступить против союза Минска и Москвы

Белорусская оппозиция обратилась к гражданам России с призывом признать нелегитимной программу углубленной интеграции между Минском Москвой. Об этом пишет белорусская редакция «Радио Свобода».

Письмо было подписано лидерами семи политических партий и общественных движений Белоруссии, которые называют углубление интеграционных процессов двух стран «незаконными действиями». Согласно их позиции, состоявшееся в 1999 году подписание Договора о создании Союзного государства было реализовано «авторитарными руководителями России и Белоруссии <...> только для удовлетворения своих безответственных амбиций».

Они считают, что дальнейшая интеграция приведет к ликвидации белорусской государственности и фактической аннексии страны Россией. Это, по их мнению, «неизбежно приведет к еще большей изоляции России на международном уровне как страны агрессора, что заново ударит по благосостоянию простых россиян».

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Ранее белорусская оппозиция передала в российское посольство в Минске резолюцию, в которой перечислялись требования демонстрантов, участвующих в уличных протестах против российско-белорусской интеграции. На этих акциях, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря присутствовали менее тысячи человек. Люди выкрикивали такие лозунги как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»).

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До этого стало известно, что подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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