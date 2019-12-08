Белорусские противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

Белорусская оппозиция передала резолюцию в российское посольство в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе перечислены требования демонстрантов. В частности, российскую дипмиссию просят не продолжать процесс интеграции с Белоруссией. Протестующие отказываются принять подписанные между Москвой и Минском документы. В тексте резолюции есть обращение и к мировому сообществу — его просят признать будущие интеграционные соглашения нелегитимными.

Сегодня в Минске возобновился стихийный митинг против углубленной интеграции Белоруссии с Россией. Люди выкрикивают такие лозунги, как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»). Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись и напоминает, что акция не согласована с властями.

К началу акции на Октябрьской площади собралось около 300 человек, в том числе сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик и писатель Владимир Орлов, пишет «Интерфакс».

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Уличные протесты в Минске против российско-белорусской интеграции начались 7 декабря, в день переговоров в Сочи с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На продлившейся более пяти часов встрече, как сообщал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, сторонам удалось сблизить позиции по вопросам нефти и газа, также прорабатывались другие направления, в частности сельское хозяйство и таможня. 9 декабря работа продлится на экспертном уровне, а на 20 декабря запланирована новая встреча глав двух государств.

Российско-белорусская рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции была сформирована в конце 2018-го — начале 2019 года. Стороны неоднократно выражали намерение подписать программу по углубленной интеграции до 8 декабря 2019-го, к 20-летию со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

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