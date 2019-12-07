Стала известна дата следующей встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Орешкин отметил, что премьер-министры и президенты двух стран в случае необходимости могут провести дополнительные телефонные переговоры или провести еще одну встречу, сообщает «Интерфакс».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи. Они длились более пяти часов.

Встрече с участием глав государств предшествовали переговоры на уровне председателей правительств двух стран 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили работу по согласованию дорожных карт по интеграции.

Российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции была сформирована в конце 2018 года.

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