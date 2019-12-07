Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть (...). Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал он, добавив, что в противном случае основу Союзного государства создать не удастся.

По его словам, цель нынешней встречи с Путиным — проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве. «Мы (...) не просим ничего, не настаиваем ни на чем», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко 7 декабря прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры двух стран должны обсудить процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Днем ранее Лукашенко не исключил, что на переговорах может быть подписано соответствующее соглашение.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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