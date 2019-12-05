Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами — это сохранение суверенитета и независимости. Также Лукашенко рассказал, что диалога по политическим вопросам, например, о создании единого парламента, с Россией не ведется.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил он.

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19 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

За несколько дней до этого Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Белоруссии терпит потери. «Извините, на хрена нужен тогда такой союз?» — заявил он, добавив, что может выразить свою позицию по этому вопросу «похлеще». При этом В Кремле исходят из того, что союз выгоден обоим государствам.

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