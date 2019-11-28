Выяснено отношение белорусов к России

Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

За «нейтральные» отношения двух стран высказались лишь 10,2 процента белорусов. При этом еще 0,2 процента жителей республики считают, что они и вовсе должны быть «враждебными».

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19 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

За несколько дней до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Белоруссии терпит потери. «Извините, нахрена нужен тогда такой союз?» — заявил он, добавив, что может выразить свою позицию по этому вопросу «похлеще». В Кремле при этом исходят из того, что союз выгоден обоим государствам.

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