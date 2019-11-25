Белоруссия выразила готовность обсуждать с Западом реформы

Белоруссия готова вести переговоры с европейскими и американскими партнерами, в том числе по вопросам реформирования избирательного законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Он выразил уверенность в том, что стороны в конечном итоге найдут «точки взаимопонимания» по реформе избирательной системы. Вместе с тем Макей отметил, что Минск не разделяет оценку прошедших выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии со стороны наблюдателей ОБСЕ.

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По мнению дипломата, критика избирательного процесса должна сочетаться с учетом «положительных моментов». «Думаю, что наши европейские партнеры будут учитывать эту оценку в выстраивании своей политики в отношении Белоруссии. Но хотел бы еще раз подчеркнуть: мы были абсолютно открыты в проведении этих выборов», — сказал Макей. Он добавил, что оценка любых выборов должна быть не предвзятой.

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом опыте Евросоюза во многих сферах.

Ранее в ноябре глава наблюдательной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламента) Белоруссии, которые прошли 17 ноября, «не соответствовали стандартам демократических выборов». Она отметила, что наблюдатели зафиксировали «пренебрежение основополагающими свободами», а также воспрепятствование оппозиции участвовать в избирательном процессе.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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