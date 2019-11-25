Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с европейской стороны. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, Белоруссия заинтересована в передовом опыте Евросоюза во многих сферах. «Но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры... Надо двигаться в этом направлении», — отметил Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анну Линде и Финляндии Пекку Хаависто.

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Швеция и Финляндия являются «в определенном смысле образцом хозяйствования» для Белоруссии, добавил президент. При этом Лукашенко отметил, что у европейских стран получается пока больше, выразив надежду, что «вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике».

18 ноября Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале блока, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз. Там же упоминаются будущие финансовые вливания в белорусскую экономику.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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