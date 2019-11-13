Белоруссия отказалась повторять с ЕС украинские ошибки

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с ЕС. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, текст которого опубликован на сайте МИД.

«Ситуация на Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину», — подчеркнул он.

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По словам Макея, он понимает стремление Украины быть ближе к ЕС, однако не хочет действовать в такой логике. «Мы не хотим повторять ошибок Украины и желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов», — сказал министр.

Глава МИД объяснил, что республика планирует развивать отношения на всех направлениях, рассматривая Россию как основного союзника и партнера. Министр оценил отношения Москвы и Минска как «очень хорошие» и сообщил о планах их дальнейшего укрепления.

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Однако Белоруссия не планирует ориентироваться только на Россию, так как во время финансового кризиса 2008 года белорусы «узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для экономики».

В июле этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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