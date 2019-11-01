Белоруссия захотела сблизиться с Евросоюзом

Белоруссия намерена ускорить переговоры с Евросоюзом по заключению базового соглашения и согласованию приоритетов партнерства. Об этом в ходе встречи с заместителем генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Мацеем Поповским заявил секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, передает БЕЛТА.

В ходе встречи белорусская сторона также положительно оценила совместные с Евросоюзом проекты по управлению границами, обеспечению безопасности и миграции. Стороны обсудили тему региональной и международной безопасности. Кроме того, Минск поднял вопрос о снятии с Белоруссии европейских санкций.

После встречи с Засем Поповский также провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Белоруссии Андреем Дапкюнасом. Представитель МИД отметил, что у Минска есть принципиальная заинтересованность в скорейшем подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении визовых процедур.

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Ранее Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры по упрощению визового режима с Евросоюзом. Соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС предполагает снижение стоимости визового сбора с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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