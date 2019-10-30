Лукашенко собрался рубить окно в Европу на новом уровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил желание посетить с официальным визитом Австрию и Латвию. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — заявил белорусский лидер.

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По его словам, задача президента заключается в развитии торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе во время визитов в иностранные государства. Лукашенко добавил, что «следом [за президентом] должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию».

При этом он констатировал, что не всегда чиновники стремятся продолжать взаимодействие с зарубежными партнерами. «Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Австрии Александр ван дер Беллен направил официальное приглашение главе Белоруссии посетить Вену в середине ноября. 7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей анонсировал «нормальный, полноценный визит» президента республики в Евросоюз.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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