Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале блока, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз.

Документ разрешает заключение договора об упрощенном формате. В нем, помимо прочего, изложены различные аспекты развивающихся отношений ЕС и Белоруссии: в их числе вопросы прав человека, смертной казни и реформ в республике. Там же упоминаются будущие финансовые вливания в белорусскую экономику.

Как «с удовлетворением» отмечают авторы документа, расширение партнерства идет по намеченным сценариям — и упрощение визового режима поможет как контактам между гражданами, так и деловым отношениям.

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7 октября стало известно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко поедет с визитом в Евросоюз. Глава МИД страны Владимир Макей подчеркнул, что поездка — не самоцель, а шаг к расширению сотрудничества с западными странами.

О том, что белорусская сторона завершила все внутригосударственные процедуры по подготовке к визовому соглашению, сообщалось 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Лукашенко. Тогда же указывалось, что по новым условиям визовый сбор для белорусских граждан снизят с 60 до 35 евро, а решение о выдаче визы будут заключать в течение 10 дней.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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