Белоруссия назвала поверхностной реакцию ОБСЕ на парламентские выборы

Предварительная оценка наблюдателями ОБСЕ выборов в нижнюю палату белорусского парламента является поверхностной и недостаточно аргументированной. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

По ее словам, белорусские власти считают отчет ОБСЕ «весьма односторонним». Ермошина заявила, что наблюдатели «однобоко» подают факты, в связи с чем представленный ими документ является субъективным. При этом она отметила, что если и говорить о фальсификациях и вбросе бюллетеней, то необходимо обязательно указывать обоснование таких утверждений.

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Глава ЦИК Белоруссии также добавила, что «все это (предварительная оценка ОБСЕ — прим. «Ленты.ру») — голословные заявления, не подтвержденные ничем, отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях».

Ранее глава наблюдательной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов». Она отметила, что наблюдатели зафиксировали «пренебрежение основополагающими свободами», а также воспрепятствование оппозиции участвовать в избирательном процессе.

Выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламента) Белоруссии состоялись в воскресенье, 17 ноября. В результате были избраны все 110 депутатов. ЦИК отметил рекордную явку на досрочном голосовании, которая составила более 35 процентов. При этом общественные наблюдатели из организации «Право выбора» сообщили, что за пять дней досрочного голосования они зафиксировали почти 500 нарушений избирательного законодательства, в том числе вероятные махинации с показателями явки.

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