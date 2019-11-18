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Лукашенко призвал вправить мозги наблюдателю за выборами

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Euroradio Live / YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мудаком наблюдателя за выборами в нижнюю палату парламента. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Euroradio Live.

Белорусский лидер посетил один из участков голосования и ответил на вопросы журналистов. Лукашенко прокомментировал ситуацию с наблюдателем из Бреста, который ранее заснял вероятное нарушение. Неизвестная девушка направлялась к урне для голосования с пачкой бюллетеней в руке.

«Если какой-то, извините меня, придурок или мудак начинает бросаться на избирателей, [то надо] чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как милиционеры умеют это делать», — прокомментировал ситуацию глава Белоруссии.

17 ноября в Белоруссии прошли выборы в палату представителей Национального собрания — нижнюю палату парламента. Гражданам предстояло избрать 110 депутатов. На места в палате представителей претендуют 513 кандидатов, выборы прошли по мажоритарной системе.

Мониторинг парламентских выборов осуществляли представители миссий ОБСЕ и СНГ. Всего на парламентские выборы в Белоруссии прибыли около четырех тысяч наблюдателей.

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