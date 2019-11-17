Лукашенко отказался «париться» о признании итогов выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет чрезмерных переживаний по поводу того, как за рубежом воспримут результаты выборов в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я по этому поводу париться не привык», — сообщил он журналистам.

Лукашенко отметил, что в стране проводят выборы прежде всего для своего народа и по существующим законам.

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в Палату представителей, нижнюю палату парламента. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. На места в Палате представителей претендуют 513 кандидатов, выборы проходят по мажоритарной системе. Избирательные участки закроются в 20:00.

Мониторинг парламентских выборов осуществляют представители миссий ОБСЕ и СНГ. Всего на парламентские выборы в Белоруссии прибыло около четырех тысяч наблюдателей.

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