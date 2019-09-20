Лукашенко сказал «нет» изменениям в избирательном законодательстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за сохранение в стране мажоритарной системы выборов в парламент. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мне уже подсовывают предложения избирать парламент по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему», — заявил он.

Лукашенко считает, что депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. Существующая мажоритарная система позволяет привязать депутата к своему округу.

«Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Это репетиция завтрашней кампании — президентской. Вот там нам подкинут перцу. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась и вы более-менее нормально жили. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет», — подытожил он.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что на предстоящих парламентских выборах белорусы поддержат продолжение строительства суверенного государства. Он также подчеркнул, что голосование пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

В августе Лукашенко определился с датами проведения парламентских выборов в республике. В качестве дня голосования для выборов в нижнюю палату парламента было выбрано 17 ноября 2019 года, а выборы в верхнюю палату пройдут 7 ноября.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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