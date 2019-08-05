Лукашенко определился с датой парламентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко определился с датами проведения парламентских выборов в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

В качестве дня голосования для выборов в нижнюю палату парламента было выбрано 17 ноября 2019 года, а выборы в верхнюю палату пройдут 7 ноября.

В июне президент Белоруссии призвал обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний на местах, «чтобы комар носа не подточил».

В апреле Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м.

Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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