Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний на местах. Его слова цитирует президентская пресс-служба.

«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил», — заявил он.

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Белорусский лидер считает, что хоть и страна «не ахти какая великая», но обладает всем для достойного проведения грядущих выборов. Он призвал чиновников «не отпихивать народ» и работать с ним. «И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Белоруссии власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали?» — сказал президент.

В качестве положительного примера глава государства привел руководительницу Администрации президента Наталью Кочанову.

«Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотника И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать», — поделился своим опытом Лукашенко.

В апреле Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее.

Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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