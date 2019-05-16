Лукашенко рассказал о некритичности критики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ориентировал местные органы власти на «достойную организацию предстоящих в стране электоральных процессов». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время решения кадровых вопросов белорусский лидер обратился к представителям органов местной власти и призвал серьезно отнестись к подготовке избирательной кампаний в парламент страны (запланирована на осень 2019 года) и выборов президента (запланированы на 2020 год).

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Лукашенко напомнил, что сейчас в Белоруссии нет партии, которая занималась бы организацией избирательных кампаний «как во времена Советского Союза», поэтому эта обязанность лежит на представителях местной власти. Он призвал их «нормально выглядеть перед людьми» и спокойно отнестись к критике. «Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически», — добавил он.

В апреле Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее.

Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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