Лукашенко рассказал о планах изменить конституцию для преемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного обращения к народу страны и парламенту рассказал о планах изменить конституцию страны. Трансляцию его обращения вел канал «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, он не хотел бы оставить своему преемнику существующий вариант конституции, поскольку стране больше не требуется сильная президентская власть. Глава государства считает, что будущий президент «не должен так много мотаться по полям и фермам». Вместо этого ему нужно будет сосредоточиться на управленческих и в первую очередь кадровых вопросах.

Лукашенко также подчеркнул, что изменение конституции не будет делаться «под него». «Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел… Такого не будет, я точно говорю», — пообещал он. По словам президента, его беспокоит будущее страны, а не собственная власть. «Я уже навластвовался», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что эксперты уже работают над анализом возможных изменений в конституции, после к обсуждению подключатся общественные организации и партии. По словам Лукашенко, на данный момент говорить о конкретных вариантах преждевременно, поскольку пока еще не выработана даже концепция изменений.

Материалы по теме От Лукашенко к Лукашенко Кого готовят в преемники президента Белоруссии

Как ранее сообщал «Интерфакс», в марте этого года Лукашенко уже говорил о необходимости изменить конституцию страны. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе. При этом он пообещал, что новая конституция «не будет приниматься нахрапом» и возможные изменения будут вводиться не раньше, чем через два года, когда пройдут намеченные на 2019 и 2020 годы парламентские и президентские выборы. Лукашенко допустил, что вариант новой конституции будет представлен им в ходе предвыборной кампании, если он примет решение участвовать в них.

Современная конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!