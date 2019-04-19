Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой

Правительству Белоруссии следует быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ). Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту, трансляцию которого ведет телеканал «Беларусь 1».

По его словам, работы уже находятся на финишной стадии, однако «надо ускоряться».

«Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль», — пояснил белорусский лидер.

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Работы по увеличению суммарной мощности белорусских НПЗ «Нафтан» и «Мозырский» планируется завершить к середине 2020-го. За минувший год на заводах было переработано около 18 миллионов тонн нефти.

11 апреля вице-премьер республики Игорь Петришенко заявил о том, что Белоруссии придется перекрыть трубопровод «Дружба», по которому осуществляется транзит нефти из России, для его ремонта. В российском Минэнерго отметили, что смогут поставлять нефть в Европу даже в случае перекрытия.

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Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти. «Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отмечал он в марте. В начале января президент заявлял, что Минск сможет получать зарубежную нефть через прибалтийские порты после окончания модернизации НПЗ.

Одним из спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска является налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, который начался в 2019 году и продлится до 2024-го. Он включает в себя постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). За счет этого нефть, поставляемая из России в Белоруссию, которая прежде продавалась по более низким внутрироссийским ценам, теперь будет обходиться Минску дороже. Лукашенко заявлял, что потери белорусского бюджета от маневра составят около 10 миллиардов долларов.

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