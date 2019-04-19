Лукашенко закрыл языковой вопрос в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что языковой вопрос в стране закрыт. Это заявление он сделал во время ежегодного президентского послания народу и парламенту, которое транслирует телеканал «Беларусь 1»

В ходе выступления глава государства возмутился тем, что «опять пошла эта языковая волна», и напомнил о своей просьбе вообще не поднимать этот вопрос. Он подчеркнул, что в стране государственными считаются два языка — белорусский и русский, в которые, по его словам, народ страны «вложил душу».

По мнению президента Белоруссии, русский язык является общим достоянием граждан России и Белоруссии, потому что белорусы гибли и «вместе с русскими людьми воевали». «Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?» — сказал Лукашенко.

Он также отметил недопустимость замены русскоязычных вывесок, приведя в пример увиденное им на президентской трассе табло с надписью «Выконвай хуткасны рэжым» (по-русски «Соблюдай скоростной режим» — прим. «Ленты.ру»). По словам президента, сам он понимает, что написано на вывеске, но русскоязычный белорус мог бы испытать с этим трудности. «Едет русский человек или русскоязычный белорус: Выконвай… Хуткасны… Но понял, что рэжым. Неужели [думает] опять про диктатуру Лукашенко?» — описал он табло. По мнению Лукашенко, предупреждение на белорусском языке поняли бы только 50 процентов населения страны.

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Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычности страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.

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