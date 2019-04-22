В Белоруссии объяснили досрочные парламентские выборы словами «так сложилось»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина прокомментировала проведение в стране парламентских выборов в 2019 году, на год раньше, чем они были запланированы. Ее слова приводит портал «Tut.by».

«Никакой коллизии здесь нет, это не досрочное [согласно белорусскому законодательству] проведение выборов, оно возможно», — сказала она.

На вопрос, есть ли препятствия к тому, чтобы сократить срок нынешнего состава парламента более чем на 10 месяцев, как это предусмотрено законом, глава ЦИК ответила, что тут надо «тоже исходить из здравого смысла». «Гипотетически возможно все», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, почему парламентскую кампанию запланировали именно на осень этого года, чиновница заявила, что «так сложилось».

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Ермошина считает, что совмещение выборов (в 2020 году истекает срок полномочий и президента, и парламента, эти избирательные кампании решили развести во времени — «прим. Ленты.ру») чревато большой политизацией общества, а это «всегда очень большая проблема для государства». По ее мнению, государство может потерять управляемость.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее.

Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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