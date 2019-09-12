Лукашенко предсказал выбор белорусского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на предстоящих парламентских выборах белорусы поддержат продолжение строительства суверенного государства. Об этом сообщают РИА Новости.

«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы пройдут в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

По словам Лукашенко, Запад всегда упрекал Белоруссию, что выборы в стране «скучно проходят». По его мнению, несмотря на то, что агитационный период еще не начался, выборы проходят «уже весело».

Ранее ЦИК Белоруссии определил дату президентских выборов в стране — они состоятся 30 августа 2020 года. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, эта дата оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают, и население в основном будет находиться по месту своей регистрации». Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры» и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!