В Белоруссии отринули возможность выбрать своего Зеленского

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что «кандидат из интернета» вряд ли сможет победить на предстоящих в республике президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Беларусь Сегодня».

Она объяснила свою позицию тем, что Всемирной сетью широко пользуются далеко не все, а влияние она оказывает в первую очередь на молодежь, которая не склонна активно участвовать в выборах.

При этом он признала, что интернет все же оказывает влияние на политическую ситуацию, приведя в пример последние президентские выборы на Украине. Она отметила, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский «вообще не проводил агитационную работу по телевидению». «По сути, его сделал президентом интернет, — признает она. — Именно через сеть шли его заявления, фильмы, программы, ролики и так далее».

Однако такой сценарий в Белоруссии она исключает. «Прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится», — сказала Ермошина.

Материалы по теме От Лукашенко к Лукашенко Кого готовят в преемники президента Белоруссии

Ранее ЦИК Белоруссии определил дату президентских выборов в стране — они состоятся 30 августа 2020 года. По словам Ермошиной, эта дата оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают, и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от досрочных президентских выборов в 2019 году. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков», что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.

Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу над экс-президентом Петром Порошенко на президентских выборах. По итогам второго тура, который состоялся 21 апреля, он набрал 73 процента голосов, а Порошенко — 24 процента. При этом в ходе избирательной кампании Зеленский действительно практически не участвовал в телевизионных эфирах, обращаясь к избирателям посредством соцсетей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!