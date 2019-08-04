Определена дата президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, передает ТАСС.

Она пояснила, что президентская кампания пройдет в срок, установленный конституцией. «Последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», — подчеркнула глава ЦИК.

Ермошина отметила, что эта дата наиболее оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».

Материалы по теме От Лукашенко к Лукашенко Кого готовят в преемники президента Белоруссии

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от досрочных президентских выборов в 2019 году. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков» о том, что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!