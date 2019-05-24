Глава ЦИК Белоруссии захотела больше выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина считает, что стране необходимо больше выборных должностей. Об этом она заявила в эфире ток-шоу на телеканале СТВ, запись доступна на YouTube.

Руководитель ЦИК предложила упразднить сельские и поселковые советы, назвав их «декоративными органами с минимумом полномочий», и перейти к прямым выборам глав сельских поселений.

По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов. «Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.

Главы местных органов власти избирались в Белоруссии до 1996 года. В ноябре этого года в стране прошел референдум, инициированный президентом Александром Лукашенко. Одним из вопросов стал переход от выборов к назначению руководителей непосредственно главой государства. По официальным данным, такую инициативу поддержали почти 70 процентов избирателей.

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