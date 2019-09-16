Бывший СССР
 
Последние новости
Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram
Москвичи придумали необычный способ не платить за парковку 
Актер из «Американского пирога 2» умер от рака
Москвичи выберут урны и скамейки будущего 
Зеленский назвал главные задачи своего президентства
Свидетели рассказали про первое нападение карельского маньяка
Трансгендер переоделся в Елизавету II и попал на обложку модного журнала
Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках»
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Зафиксированы признаки «жизни» у мертвых тел
Новости партнеров

Лукашенко объяснил связь между «дурящими мужиками» и женщинами в парламенте

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих предпочтениях относительно того, кто должен быть избран в парламент республики в ходе предстоящих выборов. Об этом он сказал во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.

Так, по мнению президента, в новом парламенте треть от депутатов должны составлять женщины. По его словам, это гарантирует стабильную работу законодательного органа. «Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — сказал Лукашенко Владимиру Андрейченко, призвав последнего поддержать женщин-депутатов. Парламентарий в ответ заметил, что Белоруссия занимает одно из ведущих в мире мест по числу женщин в парламенте.

Еще треть депутатов, считает Лукашенко, должна быть переизбрана из действующего состава парламента, что позволит сохранить преемственность. «В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — пояснил он.

В остальном же, считает глава государства, в парламент должны прийти люди лучшие, чем те, что заседают там сейчас. «Если [состав парламента] будет такой же или хуже, значит нет развития», — подчеркнул он, призвав поддержать оппозиционные партии.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что на предстоящих парламентских выборах белорусы поддержат продолжение строительства суверенного государства. Он также подчеркнул, что голосование пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

В августе Лукашенко определился с датами проведения парламентских выборов в республике. В качестве дня голосования для выборов в нижнюю палату парламента было выбрано 17 ноября 2019 года, а выборы в верхнюю палату пройдут 7 ноября.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко рассказал, чего ждет от нового состава белорусского парламента
Лукашенко назвал ключевой приоритет белорусской внешней политики
Лукашенко предсказал выбор белорусского народа
Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0214 сентября

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
14:42Сегодня

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи «нормандской четверки»

14:40Сегодня

Освобожденный заключенный описал пытки в российских колониях

13:58Сегодня

В ЛНР обострилась борьба за власть

Бывший СССР00:01 9 сентября

«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»

Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
13:40Сегодня

В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17

13:32Сегодня

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных контактах с Россией

12:53Сегодня

В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России

Бывший СССР00:0331 августа

Вся королевская рать

Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
12:19Сегодня

На Украине отчитались об успехах декоммунизации

11:33Сегодня

Киевлянин обстрелял тушивших его дом пожарных

09:49Сегодня

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Россия
Директор российского детсада избежала наказания после многочисленных травм детей
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
В одном из крупнейших вирусологических центров в России взорвался баллон с газом
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Названа причина гибели восьми человек при пожаре в российской пятиэтажке
Все материалы
Мир
Россия обвинила компьютерные игры в приближении ядерной войны
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Россия не увидела улучшение отношений с Украиной
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
США предрекли возвращение Крыма Украине
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Конгресс призвали проводить информационные атаки на Россию
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко объяснил связь между «дурящими мужиками» и женщинами в парламенте
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи «нормандской четверки»
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Освобожденный заключенный описал пытки в российских колониях
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
В ЛНР обострилась борьба за власть
Все материалы
Экономика
Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Россиян уберегли от проверок на детекторе лжи
Кризис тепла
Жители Черногорска каждый год замерзают в своих квартирах
В России отменят тысячи законов времен СССР
Витрина раздора
Интернет останется без 20 федеральных телеканалов
В России нашли рекордно дешевые кредиты
Все материалы
Силовые структуры
Поступок утопившей младшую сестру россиянки объяснили
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Бывшего хоккеиста КХЛ задержали по делу об афере на 50 миллионов рублей
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Все материалы
Наука и техника
Космонавтам задумали вернуть огнестрельное оружие
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Раскрыт механизм развития смертельной стадии рака
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Названы самые опасные позы для сна
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
США показали подводный аппарат-шпион
Все материалы
Спорт
Боец UFC описал метод противодействия Нурмагомедову
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Сочи Автодром примет ВТБ Гран-при России «Формулы-1»
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Умер поработавший с 55 командами немецкий тренер-рекордсмен
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Макгрегор оставил загадочное послание и заставил заговорить о своем возвращении
Все материалы
Культура
Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер высказался о Заворотнюк
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Умер музыкант Рик Окасек
Все материалы
Интернет и СМИ
Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Телеведущий счел травлю полезной для похудения
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
На телевидении показали детей Собчак и Богомолова
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Женщина случайно отправила неприличные фото детям и пожалела
Все материалы
Ценности
Грузинский дизайнер придумал обувь для любителей выпить
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Трансгендер переоделся в Елизавету II и попал на обложку модного журнала
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали желаемые страны для путешествий
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Россияне резко полюбили отдых в Сочи
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Иностранного туриста насмерть смыло волной в России
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Раскрыты причины конфликтов россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Умирающему жениху пришлось поспешить со свадьбой
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами и съел ее
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Юноша больше года терпел зубную боль и заработал дыру в челюсти
Все материалы
Забытые концепт-кары: Volvo VCC
Монументальный универсал, который хотел со всеми дружить
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Kia Sportage лишится дизельной версии в России
Три модели Lada получили «клубную» спецверсию
Chery Tiggo 4 получит турбомотор и «робот» в России
Все материалы
Дом
Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках»
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Мировые инвестиции в недвижимость обвалились
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В России резко подорожало съемное жилье
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Российским школьникам раздадут «билеты в будущее»
Россияне массово поучаствовали в забеге по сбору мусора
Все материалы