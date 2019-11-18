Парламентские выборы в Белоруссии разочаровали Европу

На парламентских выборах в Белоруссии не соблюдались стандарты свободного волеизъявления граждан. Об этом говорится в итоговом заявлении наблюдательной миссии ОБСЕ, передает ТАСС.

«Правовая база в Белоруссии не соответствует проведению демократических выборов», — сказала глава наблюдательной миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Она подчеркнула, что Минск получил рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по усовершенствованию избирательного процесса еще в 2016 году, однако они так и не были учтены. По ее словам, ПАСЕ «разочарована» этим фактом.

Как передает «Интерфакс», члены наблюдательной миссии отметили «пренебрежение основополагающими свободами — собрания, самовыражения», и остались недовольны жесткими ограничительными мерами, из-за которых оппозиция не смогла принять участие в выборах. Тем не менее в ОБСЕ положительно отметили хорошую организацию процесса голосования, спокойную обстановку и большое число кандидатов.

Выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламента) Белоруссии состоялись в воскресенье, 17 ноября. В результате были избраны все 110 депутатов. ЦИК отметил рекордную явку на досрочном голосовании, которая составила более 35 процентов. При этом общественные наблюдатели из организации «Право выбора» сообщили, что за пять дней досрочного голосования они зафиксировали почти 500 нарушений избирательного законодательства, в том числе вероятные махинации с показателями явки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!