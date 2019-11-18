Белорусская оппозиция осталась без мест в парламенте

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центризбиркома республики.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, явка составила 77,2 процента. Среди наиболее известных кандидатов, избранных в парламент — председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

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Кроме того, в новом составе нижней палаты парламента Белоруссии будут работать заместитель главы администрации президента республики Валерий Мицкевич, заместитель министра обороны Олег Белоконев, а также экс-министр информации Белоруссии Лилия Ананич.

Избранные депутаты представляют Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также общественное объединение «Белая Русь».

17 ноября в Белоруссии прошли выборы Палату представителей Национального собрания — нижнюю палату парламента. Гражданам предстояло избрать 110 депутатов. Мониторинг парламентских выборов осуществляли представители миссий ОБСЕ и СНГ. Всего на парламентские выборы в Белоруссии прибыло около четырех тысяч наблюдателей.

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