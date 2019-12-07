Путин и Лукашенко завершили переговоры

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко завершили переговоры. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул №3».

Переговоры двух лидеров длились более пяти часов. На данный момент Лукашенко уже покинул место их проведения, не сделав никаких заявлений для журналистов.

Ранее Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции Белоруссии с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Он отметил, что цель нынешней встречи с Путиным — проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве.

Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи. Встрече с участием глав государств предшествовали переговоры на уровне председателей правительств двух стран 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили работу по согласованию дорожных карт по интеграции.

Российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции была сформирована в конце 2018 года.

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