Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.

Открывая встречу, проходящую в сочинской резиденции Бочаров Ручей, российский лидер поблагодарил белорусскую делегацию за приезд в канун 20-летия Союзного договора. По словам Путина, чиновники обоих государств провели большой анализ того, что было сделано в рамках соглашения, и обсудили, что и как нужно сделать для дальнейшего выполнения обязательств, а что можно было бы актуализировать в связи с «меняющимися обстоятельствами».

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Лукашенко, в свою очередь, отметил, что делегация республики приехала только для того, чтобы «проанализировать ход нашего анализа договора». «Не просим ничего, не настаиваем ни на чем», — подчеркнул президент Белоруссии.

Встрече с участием глав государств предшествовали переговоры на уровне председателей правительств двух стран: 6 декабря российский премьер Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас, как писал «Интерфакс», обсудили работу по согласованию дорожных карт по интеграции, однако не смогли решить все спорные вопросы. Медведев выразил надежду на то, что встреча президентов «многое прояснит».

По словам Румаса, перед его встречей с российским коллегой оставались неразрешенными 16 вопросов, в том числе по цене на газ, которую Минск хотел бы установить на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Нынешняя стоимость топлива для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

Российско-белорусская рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции была сформирована в конце 2018-го — начале 2019 года. Стороны неоднократно выражали намерение подписать программу по углубленной интеграции до 8 декабря 2019-го, к 20-летию со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

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