На переговорах Путина и Лукашенко погас свет

Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в субботу, 7 декабря.

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Отмечается, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество». «Это все [пресс-секретарь президента России] Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.

Переговоры начались в субботу в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи. Встрече с участием глав государств предшествовали переговоры на уровне председателей правительств двух стран 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили работу по согласованию дорожных карт по интеграции. Российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции была сформирована в конце 2018 года.

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