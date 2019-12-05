Лукашенко поставил интеграцию с Россией под вопрос из-за газового обмана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провал договоренностей по газу произошел не по вине Минска. Об этом он рассказал, выступая перед членами белорусского парламента, передает ТАСС.

Глава государства поставил под вопрос дальнейшую интеграцию с Россией, так как страны до сих пор не подписали договор по объему и ценам поставок природного газа. «Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности», — уточнил он.

В октябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть. В 2018-м году Лукашенко обвинил Россию в газовом обмане.

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В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня. В настоящее время цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, такая же цена заложена в проект бюджета республики на 2020 год.

Договор о создании союзного государства России и Белоруссии предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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