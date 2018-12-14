Лукашенко обиделся на Россию из-за газового обмана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила прежние договоренности относительно цены на газ. Главу государства цитирует «Интерфакс».

«Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ», — сказал Лукашенко.

По его словам, ранее Москва и Минск договаривались провести отдельные переговоры о цене на газ для Белоруссии в середине 2018 года, но этого так и не произошло: «Не стали даже рассматривать. Это неправильно».

Белорусский президент отметил, что он собирается настаивать на «создании равных условий [по цене на газ] для субъектов хозяйствования» в рамках ЕАЭС.

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