К посольству России в Минске вывели спецназ

Власти Белоруссии приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Наша Ніва».

По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.

8 декабря в белорусской столице возобновился стихийный митинг против углубленной интеграции Белоруссии с Россией. Люди выкрикивают такие лозунги как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»). Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись и напоминает, что акция не согласована с властями.

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Протесты начались накануне, 7 декабря, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Следующая встреча глав государств состоится 20 декабря.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

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