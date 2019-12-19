Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией

Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий. Об этом заявила спикер Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова на заседании парламента, пишет ТАСС.

«В диалоге с российской стороной Республика Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах», — сказала она и подчеркнула, что об этом неоднократно напоминал президент Александр Лукашенко.

Кочанова подчеркнула, что в Минске от процесса интеграции ожидают равного доступа к рынкам без изъятий и ограничений, а также соблюдения национальных интересов.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что создание Союзного государства — это правильное решение. Однако просьбы белорусской стороны компенсировать потери от налогового маневра в нефтегазовой отрасли России, после которых энергоресурсы будут поступать в Минск по международным ценам, не совсем объективны, считает российский лидер.

«Это наша внутренняя политика, и она не связана с Белоруссией», — объяснил Путин и добавил, что без ясности по интеграционным процессам Москва не готова «забегать вперед» и рассматривать вопросы дотирования цен на топливо для Минска.

Россия и Белоруссия уже больше года обсуждают дальнейшую интеграцию. Последняя встреча лидеров двух стран прошла в Сочи 7 декабря, однако стороны так и не смогли урегулировать противоречия. Переговоры осложняет нефтегазовый вопрос. В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня и ориентируются на цены в Смоленской области.

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