Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Утверждается, что Москва выплатит Минску до 1,5 миллиарда долларов, введя обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года.

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра. По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств.

Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов и потребовал компенсации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!