Посол Белоруссии раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко(второй справа) в Сочи.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал об итогах встречи российского и белорусского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. По его словам, стороны согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, пишет БЕЛТА.

По его словам, несогласованными остаются восемь дорожных карт. Как отметил белорусский дипломат, на встрече премьер-министров двух стран была найдена развязка по дорожной карте по электроэнергетике. «В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб», — сказал Семашко, отметив, что это был не простой вопрос.

Дипломат отметил, что «можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе».

Кроме того, как пишут РИА Новости, Семашко заявил, что Минск и Москва в рамках состоявшихся переговоров нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ. По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств.

7 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Следующая встреча глав государств состоится 20 декабря.

Российско-белорусская рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции была сформирована в конце 2018-го — начале 2019 года. Стороны неоднократно выражали намерение подписать программу по углубленной интеграции до 8 декабря 2019-го, к 20-летию со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

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