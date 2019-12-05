Лукашенко допустил возможность подписания соглашений об интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным могут быть подписаны документы об интеграции двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Переговоры двух лидеров пройдут в Сочи 7 декабря.

Ранее белорусский лидер рассказал, что диалога по политическим вопросам с Россией, например о создании единого парламента, сейчас не ведется. Он подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами — это сохранение суверенитета и независимости. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил он.

Ранее в ноябре Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно выдвигает новые условия. Он посетовал на то, что из-за этого экономика Белоруссии терпит потери. «Извините, на хрена нужен тогда такой союз?» — заявил он, добавив, что может выразить свою позицию по этому вопросу «похлеще». При этом В Кремле исходят из того, что союз выгоден обоим государствам.

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