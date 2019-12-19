Путина спросили о возможности возглавить «союзное государство» в 2024 году

Журналистка РБК Полина Химшиашвили на большой пресс-конференции спросила президента России Владимира Путина о возможности возглавить «союзное государство» в 2024 году. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Многие обращают внимание на 2024 год и высказывают предположение, что гипотетически вы можете возглавить некое союзное государство», — сказала она.

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Глава государства не дал однозначного ответа на этот вопрос.

Судя по трансляции, перед этим вопросом Химшиашвили спросила про отношения России и Белоруссии, в частности об интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, что должно быть общего в политике и экономике и что «конкретно не нравится [белорусскому лидеру] Александру Лукашенко».

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин планирует остаться у власти после 2024 года и объединить Россию и Белоруссию. По словам собеседников издания, планируется создать государство с новой Конституцией, на которую российские ограничения не будут распространяться. Bloomberg уточняло, что пока никаких решений или шагов для объединения не предпринято, но за последнее время Кремль якобы усилил давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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