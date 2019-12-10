Лукашенко допустил проведение дополнительной встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он сможет провести дополнительную встречу с президентом России Владимиром Путиным в период с 20 по 31 декабря. Слова белорусского лидера передает БЕЛТА.

Как отмечает Лукашенко, встреча может потребоваться для того, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» в экономических вопросах и вопросах совместного функционирования двух государств. Президент Белоруссии также добавил, что он может встретиться не только с Путиным, но и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По его словам, это необходимо для сверки часов по вопросам, которые касаются правительств двух стран. Лукашенко отметил, что Медведев согласился с необходимостью встретиться и заявил о своей готовности приехать в Минск. «Думаю, мы найдем место, где встретиться», — подчеркнул президент Белоруссии.

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Последняя встреча Александра Лукашенко с руководством России состоялась 7 декабря в Сочи. Переговоры белорусского лидера с Владимиром Путиным продолжались более пяти часов, после их завершения Лукашенко уехал, не сделав заявление для прессы. До этого стороны неоднократно выражали намерение подписать программу по углубленной интеграции до 8 декабря 2019-го, к 20-летию со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

Следующая встреча Лукашенко и Путина пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

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