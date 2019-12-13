Лукашенко допустил дополнительные переговоры по больным вопросам с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время он может провести несколько дополнительных встреч с руководством России. Его слова передает БЕЛТА.

Глава государства подтвердил, что ближайшая его беседа с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге во время неформального саммита ЕАЭС. Однако Лукашенко допускает, что эта встреча не будет последней перед подписанием дорожных карт по углублению интеграции. «Возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии уже допускал проведение дополнительных встреч с Путиным. Он говорил, что это необходимо для того, чтобы окончательно расставить точки над i в экономических вопросах и вопросах совместного функционирования двух государств.

Материалы по теме Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

Последняя встреча Александра Лукашенко с руководством России состоялась 7 декабря в Сочи. Переговоры белорусского лидера с Владимиром Путиным продолжались более пяти часов, после их завершения Лукашенко уехал, не сделав заявление для прессы. До этого стороны неоднократно выражали намерение подписать программу по углубленной интеграции до 8 декабря 2019-го, к 20-летию со дня подписания договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!